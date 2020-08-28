Стокгольм, , 15:16 — REGNUM Число скончавшихся от заболевания COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на одного человека. Такие данные 28 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 5 821 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 83 958 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 80 человек.

По состоянию на 28 августа, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 21 пациент с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находится в реанимационных отделениях и получает медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 566 человек.