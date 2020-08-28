Кострома, , 15:04 — REGNUM По официальным данным за сутки в Костромской области SARS-CoV-2 выявили ещё у 36 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе обнаружили 3432 заражённых, из них вылечены врачами 2509 человек.

Таким образом на данный момент в регионе имеется 883 активных носителя коронавируса (общее число инфицированных за вычетом выздоровевших и 40 умерших).

Под наблюдением специалистов в больницах региона находятся 116 пациентов, остальные справляются с инфекцией дома.