Уфа, , 15:34 — REGNUM Погода 1 сентября в Башкирии будет теплой, а температура воздуха может подняться до 31 градуса тепла. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

По сообщению пресс-службы ведомства, 29 и 30 августа в регионе столбик термометра ночью может подняться до +18 °С, а днем — до +31 °С. В некоторых районах возможны кратковременные дожди.

Сообщается, что 1 сентября в республике будет теплая погода. При этом, кратковременные дожди возможны лишь в северных районах.

Отмечается, что понижение температуры воздуха может произойти в середине следующей недели.

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