Белгород, , 15:08 — REGNUM Инициаторы, похоже, уже нашли финансирование на проект «Свободный университет». Потому что без определенных средств ни создать, ни поддерживать такой проект невозможно, а для студентов, как уже заявлено, он будет бесплатным, считает руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM 28 августа политолог обозначил три ключевых момента, которые он увидел в «Свободном университете».

Официальные учредители уже обозначили, что это будет международная площадка. Таким образом, предполагает эксперт, какая-то часть средств может поступать из-за рубежа, возможно — через гранты или пожертвования от частных и юридических лиц.

«Во-вторых, понятно, что вся деятельность этого проекта и его отдельных участников, будет весьма критичной по отношению к российской власти и современной России в целом. Его учредители и раньше стояли на таких позициях, после истории с увольнением, они будут ещё более последовательны в этом направлении и будут транслировать такую позицию в рамках читаемых курсов, исследованиях и выступлениях», — убеждён политолог.

При этом не исключено, что «Свободный университет» станет не уникальным проектом, за ним могут появиться и другие «вузы», отмечает Роман Травин

«Удастся ли добиться успеха бывшим преподавателям ВШЭ, пока спрогнозировать сложно. Но такого рода проекты достаточно перспективны и будут появляться и другие. Это связано не только с развитием онлайн сферы или деятельностью противников власти, но и с объективными проблемами в высшем образовании России», — подытожил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько преподавателей Высшей школы экономики после увольнения по сокращению заявили о создании «Свободного университета». Международный проект будет работать в сети и, по замыслу организаторов, должен быть бесплатным для студентов.

Подробности: Уволенные преподаватели ВШЭ создают свой «Свободный университет»