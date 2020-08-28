Белгород, 28 августа 2020, 15:08 — REGNUM Инициаторы, похоже, уже нашли финансирование на проект «Свободный университет». Потому что без определенных средств ни создать, ни поддерживать такой проект невозможно, а для студентов, как уже заявлено, он будет бесплатным, считает руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM 28 августа политолог обозначил три ключевых момента, которые он увидел в «Свободном университете».
Официальные учредители уже обозначили, что это будет международная площадка. Таким образом, предполагает эксперт, какая-то часть средств может поступать из-за рубежа, возможно — через гранты или пожертвования от частных и юридических лиц.
При этом не исключено, что «Свободный университет» станет не уникальным проектом, за ним могут появиться и другие «вузы», отмечает Роман Травин
Как сообщало ИА REGNUM, несколько преподавателей Высшей школы экономики после увольнения по сокращению заявили о создании «Свободного университета». Международный проект будет работать в сети и, по замыслу организаторов, должен быть бесплатным для студентов.
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