Тюмень, , 14:55 — REGNUM На Ямале более 19 500 школьников из многодетных семей получат единовременную выплату к 1 сентября 2020 года. Это на 1,5 тыс. детей больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба главы региона.

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Размер выплаты составляет 3 777,42 рублей на одного ребёнка. На выплату имеют право многодетные семьи, постоянно проживающие в ЯНАО.

Подать заявление можно до 1 сентября на портале госуслуг через сайт департамента социальной защиты населения ЯНАО, или через МФЦ, или опустить заявление и копии документов в специальный ящик у входной зоны органа соцзащиты по месту проживания.