Москва, 28 августа 2020, 15:07 — REGNUM Уже нынешней осенью может быть с изменением некоторых условий возобновлена программа кэшбека за туры по России. Об этом 28 августа сообщил источник, который близок к обсуждению данного вопроса, его слова приводит ТАСС.

Туристы садятся на теплоход, курсирующий по маршруту «Золотое Кольцо»
Туристы садятся на теплоход, курсирующий по маршруту «Золотое Кольцо»
Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Важность и правильность данной меры никто под сомнение не ставит», — сказал он, уточнив, что в данный момент всех волнует, не является ли это разовой акцией.

«Программа привлекла к себе слишком много внимания, поэтому, с учетом важности туризма в позитивной повестке, может быть принято решение о ее продолжении уже этой осенью», — также заявил источник.

Кроме этого, он добавил, что условия для принятия участия в данной программе могут быть изменены, как под запросы туристов, так и под запросы бизнеса.

«Уже сейчас понятно, что второе окно продаж должно быть шире, а минимальное количество ночей — меньше», — рассказал источник, указав, что также может быть изменен ряд других условий.

Напомним, программа кэшбека, призванная сделать путешествия по России более доступными и увеличить продолжительность летнего туристического сезона, стартовала 21 августа и закончится 28 августа.