Тбилиси, , 15:01 — REGNUM В зоне карантина, объявленного в Местийском муниципалитете в Грузии, завершается этап повторного тестирования на коронавирус. Об этом 28 августа агентству «ИнтерпрессНьюс» сообщила заместитель губернатора края Самегрело-Верхняя Сванетия Нино Виблиани.

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"Эпидемиологическая ситуация стабильная. В муниципалитете в общей сложности проведено до 5000 PCR-исследований», — сказала чиновница.

По ее словам, в последнее время результаты тестов в том районе отрицательные и 2 сентября, если ситуация не изменится, планируется снять карантин.

Напомним, карантин в Сванетии сохраняется в находящихся по соседству посёлке Местиа и деревне Ленджери. Он был введён с 10 августа после того, как там стали выявлять случаи заражения коронавирусом. В общей сложности в Местийском муниципалитете было обнаружено 49 носителей SARS-CoV-2.

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