Екатеринбург, , 14:58 — REGNUM В Свердловской области полностью разрешили работать детским садам и школам. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, об этом он сообщил в Instagram.

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Школы начнут работу с 1 сентября 2020 года. Также разрешается работа муниципальных детсадов (с полной нагрузкой) и общественных бань. Частные детские сады пока могут работать лишь с 50-процентной нагрузкой.

В этом же указе губернатор указал срок открытия культурных учреждений региона — 9 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 24 960 случаев заражения коронавирусом.

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