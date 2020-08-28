Екатеринбург, 28 августа 2020, 14:58 — REGNUM В Свердловской области полностью разрешили работать детским садам и школам. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, об этом он сообщил в Instagram.
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Школы начнут работу с 1 сентября 2020 года. Также разрешается работа муниципальных детсадов (с полной нагрузкой) и общественных бань. Частные детские сады пока могут работать лишь с 50-процентной нагрузкой.
В этом же указе губернатор указал срок открытия культурных учреждений региона — 9 сентября 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 24 960 случаев заражения коронавирусом.
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