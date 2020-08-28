Ташкент, , 14:50 — REGNUM В Ташкенте открылось новое здание технопарка «Яшнабад», сообщили в пресс-службе министерства инновационного развития Узбекистана.

Резидентам в технопарке предоставят налоговые льготы, таможенные преференции и льготные условия аренды. Кроме того, технопарк поможет в научно-производственной деятельности.

Отметим, в настоящее время в технопарке «Яшнабад» действуют 32 резидента. На базе этой площадке организовано производство 3D-принтеров, микропроцессорных модулей, полимерных материалов, полиграфических красок.

Технопарк «Яшнабад» расположен в Ташкенте и занимает половину площади бывшего рынка «Янгиабад», или 7,5 га.