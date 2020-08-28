Калуга, , 16:56 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 28 человек за последние сутки, сообщает 28 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 993 положительных результата тестов, 1 тыс. 95 человек находятся на лечении, 6 тыс. 831 человек выздоровел, 67 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (221), в Обнинске (123), Людиновском районе (115), в Боровском районе (109), в Малоярославецком районе (59) и в Дзержинском районе (58).

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