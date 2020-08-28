Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 августа 2020, 14:44 — REGNUM 28 августа 2020 года представители Ярославского отделения Общероссийского народного фронта побывали в Переславле-Залесском на месте будущего строительства бассейна по программе «Газпром — детям» в сквере на улице Менделеева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Общественники попытались выступить модераторами во взаимодействии администрации и жителей, которые отстаивают зеленую зону на предполагаемом месте строительства. Жильцы соседнего со сквером дома и обратились в Общероссийский народный фронт, сетуя на отсутствие взаимодействия с городской администрацией.
Строительство бассейна было запланировано еще 3 года назад, когда компания «Газпром» пообещала возвести в Ярославской области 5 ФОКов — два в Ярославле, в Угличе, Семибратово и в Переславле-Залесском. Четыре ФОКа уже возводятся, а в Переславле по неизвестным причинам строительство так и не началось. Застройщик активизировался только весной 2020 года, тогда-то жители и забили тревогу — они поняли, что сквер, где произрастают более 300 взрослых деревьев, защищающих жилой микрорайон от выбросов промышленной площадки «Славич», может быть в одночасье уничтожен. Люди нашли пустой участок неподалеку и предложили его администрации в качестве альтернативного варианта для строительства бассейна. Однако из администрации поступают ответы, что решение принято окончательно, и если поменять участок, то бассейна вообще не будет.
Представители Общероссийского народного фронта выслушали доводы и жителей, и администрации.
Жители в ходе встречи настаивали на выборе альтернативного участка, а представители администрации упирали на то, что в случае смены земельного участка бассейн вообще построен не будет, так как «Газпром» не будет вкладывать деньги в изменение проекта. Замглавы администрации Переславля Максим Васильков заверил жителей, что существующие зеленые насаждения будут сохранены максимально возможно. По его словам, застройщик — Фонд «Газпром Социальные инициативы» за свой счет произведет как вырубку, так и масштабное компенсационное озеленение.
Заявителей эти ответы не очень удовлетворили, так как никаких документов Максим Васильков предоставить не смог. По его словам, проект сейчас проходит необходимое согласование в Минприроды РФ, после чего застройщик получит разрешение на строительство и немедленно приступит к работам. Жители решили обратиться непосредственно в компанию, которая будет заниматься строительством, чтобы получить ответы на свои вопросы.
По итогам встречи можно констатировать, что компромисс пока не найден. Переславцы надеются, что при строительстве бассейна будут учтены интересы всех сторон.
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