Москва, , 14:42 — REGNUM В департаменте транспорта Москвы на примере Парижа напомнили москвичам о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте.

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«Чтобы в наш город не вернулись жёсткие меры — не забывайте надевать маску и перчатки в общественном транспорте», — говорится в сообщении пресс-службы департамента, размещённом в телеграм-канале.

В департаменте рассказали, что с 28 августа в Париже требуется носить маски на всех улицах, хотя раньше меры распространялись только на общественные места. Причина — 5429 заболевших за сутки в стране, что стало максимальным значением после карантина. Теперь на улицах столицы Франции, отметили московские власти, могут не носить маску только водители личных автомобилей, если находятся внутри салона.