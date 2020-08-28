Москва, , 14:41 — REGNUM Идея предоставлять родителям выходной день 1 сентября сама по себе, конечно, неплохая, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Кто же откажется от дополнительного оплачиваемого выходного, да еще и с возможностью побыть со своим ребенком в такой важный для него день.

Но опять дополнительная нагрузка за это ложится на работодателя, который и так не очень охотно рассматривает кандидатов с детьми.

Поэтому может и не стоит принимать это на уровне обязательной нормы для работодателя, а сделать это в виде рекомендаций, и дальше, может быть, на уровне коллективных договоров вносить эту инициативу в отдельной организации или отрасли, если это позволяют финансовые и производственные возможности.

Может быть в целом стоит определить количество выходных оплачиваемых дней в году для родителей с детьми до определенного возраста.

А родители школьников сами будут определять, когда удобнее ими воспользоваться. Такая практика, например, есть в некоторых европейских странах», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, закрепляющий право родителей проводить ребенка в школу 1 сентября и дать выходной в этот день.

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