Сеул, , 14:56 — REGNUM В связи с забастовкой врачей в Южной Корее закрылись почти 3 тыс. медицинских учреждений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и социального обеспечения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

По состоянию на 27 августа, из 32 787 учреждений в 17 городах и провинциях страны закрылись 2 926, что составляет 8,9% от общего числа.

Напомним, что врачи, работающие в больницах Южной Кореи, объявили забастовку в знак протеста против плана по реформированию системы здравоохранения.

Отметим, что за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 371 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 19 077.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили 371 случай COVID-19

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Южной Кореи настоятельно рекомендовал врачам прекратить забастовку и вернуться к своим обязанностям в соответствии с постановлением правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Между КНДР и Китаем построен новый мост — KBS