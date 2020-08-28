Ростов-на-Дону, , 14:39 — REGNUM В Ростовской области силовики обеспечат охрану общественного порядка на выборах губернатора, которые состоятся в период с 11 по 13 сентября 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.

«Скоординирована работа всех подразделений, задействованных в обеспечении правопорядка и общественной безопасности в период голосования», — говорится в сообщении.

Избирательные участки будут повторно обследованы в преддверии выборов. В дни проведения голосования личный состав органов внутренних дел перейдёт на усиленный вариант несения службы.