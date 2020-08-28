Ташкент, , 14:35 — REGNUM Около 7,4 млрд сумов ($721 тыс.) было растрачено при подготовке к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

Отмечается, что финансовый контроль целевого использования средств при строительстве объектов и технический контроль строительных норм были организованы неправильно.

По данным надзорного ведомства, выявлено незаконное строительство четырех объектов автомобильных дорог и восьми объектов водоснабжения. В частности, проектная документация была подготовлена без определения подрядчиков через тендеры.

Напомним, в 2022 году в Самарканде должен состояться саммит ШОС. В настоящее время продолжаются работы по строительству и реконструкции нескольких объектов.