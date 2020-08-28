Красноярск, , 14:30 — REGNUM На сегодняшний день в интернете можно найти множество онлайн-сервисов, в том числе и предлагающих обучение по различным направлениям, однако лучше получить проверенное образование, уверен председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков.

«Создание онлайн-сервиса, которых сегодня сотни, вполне возможно. Имитация работы университета в виртуальном мире возможна, выдача «документов» слушателям сегодня вообще не проблема… Жонглирование лейблами «университет», «институт», «академия» или «высшая школа» — сколько угодно. Но… Как насчёт воспроизведения академической среды, наполненной традиционным духом студенчества и педагогического мастерства, среды амбициозной, в которой молодёжь стремится, прежде всего, к познаниям и открытию новых горизонтов, а не только к решению политических вопросов протестными методами, как видится экс-сотрудникам ВШЭ? Вуз — это территория здорового, конструктивного свободомыслия», — сказал Василий Никуленков, комментируя информацию о том, что преподаватели Высшей школы экономики, уволенные в результате сокращения, заявили о создании «Свободного университета», который начнёт свою работу в сети интернет.

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«Второе, сегодня в сети огромное количество ресурсов, предоставляющих возможность бесплатно пройти онлайн-обучение и получить сертификат. Тенденции открытого образования могут развеять большие планы новых организаторов на захват рынка образования. Молодёжь сегодня умнее их. Это числившись сотрудниками огромного университета легко планировать и мечтать, но в свободном плавании реальность открывается иная. Только в период пандемии более 30 крупных ресурсов в сети бесплатно обучали желающих всем специальностям: от дизайна и программирования до экономики и менеджмента», — отметил эксперт.

По его словам, функционирование «Свободного вуза» возможно за счёт спонсорства:

«Если ресурс будет содержательно соответствовать задекларированной миссии университета («свобода от давления»), то спонсоров найдётся несколько: центры влияния внутри страны, претендующие на прокачку политического сознания, и грантовые фонды других государств, решающие вопросы распространения мягкого влияния. Спонсоры решат вопрос технической поддержки и оплаты преподавателей. А это и делалось ранее на всем постсоветском пространстве, только в иных формах. Свободный университет онлайн — только другая оболочка. Статус документов можно будет назвать свободным от регламента и обязательств после получения услуги. Некий сертификат за участие в тренинге».

Василий Никуленков подчеркнул, что обучиться ремеслу, которое может прокормить человека, можно в проверенных учебных заведениях.

«Есть совет — получить проверенное образование и стать обладателем ремесла, которое прокормит вас и во время благоденствия и во время кризиса. А когда человек дорастёт до определённого мастерства в профессии, то можете знакомиться с любыми образовательными услугами, не запрещёнными законодательством Российской Федерации», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, создатели «Свободного университета» обещают, что в нём не будет цензуры и административного давления, обучение будет бесплатным, а сам «вуз» будет международным. Однако при этом не сообщается, кто будет оплачивать труд преподавателей, поддерживать работу нового университета, каков будет его официальный статус и статус его документов.

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