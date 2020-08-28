Ижевск, , 14:26 — REGNUM В школах Глазова и Можги с 1 сентября начнут работу гимназические национальные классы. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В частности, начнут изучать удмуртский язык ученики глазовской школы №17, а также можгинских школ № 1, 5, 9 и 10. Планируется, что в школе Глазова каждый год будет открываться новый класс с изучением удмуртского языка. В новом году язык начнут изучать ученики двух классов.

В школах Можги будут учить национальный язык 130 учащихся.

Как сообщало ИА REGNUM, прошлой осенью в Удмуртии в рамках образовательного проекта «Кадры для АПК — со школьной скамьи» в школах республики открылось четыре агрокласса. Программа направлена на углубленное изучение агропредметов: сити-фермерство, сельскохозяйственные биотехнологии, тепличное производство, ветеринария, садоводство, эксплуатацию сельхозмашин, животноводство, растениеводство, сельский быт выдающихся людей села.

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