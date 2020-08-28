Шахты, Ростовская область, , 14:28 — REGNUM Шахтинский генерала Якова Бакланова казачий кадетский корпус в Ростовской области готов принять обучающихся в новом учебном году с учётом санитарных требований. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщила заместитель директора корпуса по учебно-воспитательной работе Ирина Чертова.

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"Всё полностью готово к приёмы кадет. Потоки учащихся разведены на старшие группы и младшие. Всеми средствами индивидуальной защиты, оборудованием и антисептиками мы оснащены», — уточнила собеседница ИА REGNUM.

Шахтинский казачий кадетский корпус в новом учебном году примет 220 кадет. Проживать обучающиеся будут на территории общеобразовательной организации.