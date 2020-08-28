Уфа, , 14:42 — REGNUM Мужчину осудили за дачу взятки сотруднику ФСБ в Башкирии. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Следствием и судом было установлено, что весной текущего года подсудимый попросил сотрудника ФСБ за взятку в размере 400 тысяч рублей посодействовать в получении разрешения на въезд в Россию его приятелю, которому ранее было запрещено въезжать в страну в течение длительного времени. Сотрудник ФСБ оповестил об этом свое руководство.

Отмечается, что подсудимого задержали во время передачи им первой половины вышеназванной денежной суммы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам дачи взятки в крупном размере. 44-летний подсудимый признал свою вину. В результате суд назначил ему штраф в размере 1,5 млн рублей.

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