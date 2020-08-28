Екатеринбург, , 14:12 — REGNUM В Уральском федеральном университете на входах в учебные корпуса и общежития установлен 31 тепловизор, а также автоматические дозаторы-дезинфекторы. К старту учебного года проведена генеральная уборка помещений с дезинфицирующими средствами. С 1 сентября будет обеспечена влажная уборка всех аудиторий и лабораторий три раза в день: утром, в большой перерыв и после окончания занятий. Об этом 28 августа ИА REGNUM завили в УрФУ.

Медицинские маски Дарья Драй © ИА REGNUM

В университете сформирован резерв одноразовых масок: уже закуплено 50 тыс. изделий, а к октябрю их число достигнет полмиллиона. Вуз также приобрел 10,5 тыс. многоразовых масок в стилистике 100-летия УрФУ, их получат в подарочных наборах первокурсники 2020 года.

Стоит отметить, что ношение масок в университете обязательно для всех.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учебный год в Уральском университете начнётся 1 сентября в смешанном формате. При этом студенты-заочники будут обучаться только дистанционно.