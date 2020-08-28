Ростов-на-Дону, , 14:11 — REGNUM В Ростове-на-Дону родителям разрешат посетить школьные линейки в День знаний. Однако из-за ситуации с коронавирусом взрослым необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Об этом сообщила начальник городского управления образования Виктория Чернышова, передаёт ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

«Родители смогут присутствовать на мероприятии, но мы призываем их соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Школы уже готовят праздничные сценарии и прорабатывают организационные моменты», — отметила Чернышова.

ИА REGNUM напоминает, что традиционные школьные линейки 1 сентября в Ростовской области пройдут только для учащихся первых классов. Соответствующее решение в преддверии Дня знаний принял донской губернатор Василий Голубев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области начало учебного года отметят только первоклассники