Ташкент, , 14:11 — REGNUM Ташкентский городской суд признал жителя Ташкента виновным в убийстве узбекистанского дизайнера Наримана Григоряна, сообщили в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

Мужчина 1996 года рождения признан виновным по статье 97 УК Узбекистана («Умышленное убийство»). Суд приговорил молодого человека к 18 годам лишения свободы в колонии строго режима.

Напомним, 14 января в Яшнабадском районе Ташкента было обнаружено тело дизайнера Наримана Григоряна. По данным следствия, убийца и жертва были знакомы. Основным мотивом убийства стало ограбление.

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