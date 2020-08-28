Симферополь, , 14:07 — REGNUM Скандал вокруг крымского детского дома «Ёлочка» после жалобы приёмной матери на состояние двухлетнего мальчика, которого она забрала из этого учреждения, набирает обороты. Ситуацией в «Ёлочке» заинтересовались в Генеральной прокуратуре и СК, в регион прибыла комиссия Уполномоченного по правам ребёнка в РФ. И выяснилось, что история двухлетнего Серёжи, судя по всему, далеко не единична.

ГБУЗ РК «Республиканский специализированный дом ребёнка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Ёлочка» является единственным в республике соцучреждением для детей, оставшихся без попечения родителем, имеющих различные нарушения. Скандал разгорелся в августе этого года, когда местная жительница, усыновившая двухлетнего мальчика из этого детского дома, рассказала о том, в каком состоянии находился ребёнок. У мальчика врачи частной клиники диагностировали рахит, дистрофию, была обнаружена деформация черепа — ребенка не переворачивали, копчиковый свищ. У ребенка также было врождённое несращение твёрдого и мягкого нёба, и его кормили через зонд. При этом, говорит приёмная мать, при таком диагнозе детям в возрасте до года проводят операцию, после чего они живут нормальной жизнью.

«Сняла подгузник — увидела свищ, который открывается раной. Даже сразу не поняла, что это такое, мне об этом никто не говорил. Ребёнок отказывался от еды и воды — любой грамотный врач подтвердит, что это признаки длительного обезвоживания и истощения. Видимо, кормили его нечасто. Он какался от воды», — рассказала octagon.media приёмная мать мальчика Ольга.

«Сейчас мы с Серёжей лежим в детском отделении Луговской районной больницы, нас курирует главврач. Но уже после первой капельницы ему стало легче, он стал даже ножки поднимать, кушать с аппетитом, улыбаться. Он хороший, любопытный, смышлёный малыш, — рассказала собеседница изданию.

Она также добавила, что рассказала, что испытала давление и со стороны чиновников и даже со стороны общественников, которые, по некоторым предположениям, могут быть связаны и с «Ёлочкой», и с Республиканской детской клинической больницей.

Серёжа — не единственный ребёнок из «Ёлочки», усыновленной Ольгой. Годом ранее она взяла на воспитание шестерых детей, родных сестёр и братьев. Трое из них были воспитанниками дома ребёнка «Ёлочка» и, по словам Ольги, находились в разной степени истощения, а младшая девочка Соня, несмотря на то, что физически была здорова, в два года почти не умела ходить, у нее было истощение. Сейчас дети уже адаптировались и чувствуют себя хорошо. Уже после того, как скандал с «Ёлочкой» дошёл до Генпрокуратуры и до уполномоченного по правам ребёнка, о нарушениях в доме ребёнка стали заявлять и другие приёмные родители.

«Не все готовы ещё говорить, но уже шесть семей, которые брали детей из этого учреждения в течение последних трёх лет, на сегодня выступили на комиссии, которая прибыла от Анны Кузнецовой. Они предоставили медицинскую документацию детей на момент их передачи в семью. Часть родителей также обратились в прокуратуру», — цитирует издание главу организации «Наша надежда» Анастасия Гуляихина.

По её словам, обезвоживание и истощение разной степени есть у всех детей из «Ёлочки», в учреждении не приучают к горшку, всех детей кормят жидкой или протёртой пищей. Почти у всех воспитанников наблюдается несоответствие диагнозов в выписке и после исследований независимых врачей спустя несколько дней после выхода из дома ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, проверку в «Ёлочке» начали прокуратура и СК. С заявлением выступил и глава Крыма Сергей Аксёнов, который заявил, что берёт ситуацию под личный контроль.

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