Астрахань, , 14:06 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 28 августа подтвержден новый летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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18 июля скончался мужчина 1960 года рождения. Заключительный диагноз был установлен патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

Всего скончались 70 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 5091 пациент с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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