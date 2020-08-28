Ростов-на-Дону, , 14:05 — REGNUM В новом учебном году ученики школ Ростова-на-Дону в случае недомогания могут остаться дома и продолжить обучение в дистанционном формате. Такие меры необходимы в связи с существующей угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщила начальник городского управления образования Виктория Чернышова, передаёт ИА REGNUM.

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"Если кто-то из домочадцев заразился коронавирусом, то нужно ограничить посещение школы, чтобы не подвергать риску других детей. Иначе класс может уйти на карантин. Если у ребёнка на фильтре будут выявлены признаки инфекции (повышенная температура, насморк, кашель), он будет отстранён от занятий. Дети, которые уйдут на карантин, продолжат учиться дистанционно, а после него вернутся в школу и продолжат заниматься в обычном режиме», — уточнила руководитель управления.

ИА REGNUM напоминает, что в новом учебном году за парты ростовских школ сядут 111 тыс. школьников. Из них — более 12 тыс. первоклассников.

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