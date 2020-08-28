Вашингтон, , 14:36 — REGNUM Северокорейские хакеры осуществляют взломы компьютерных сетей банков по всему миру с целью хищения средств со счетов их клиентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление госструктур США, среди которых минфин и ФБР.

«С февраля 2020 года КНДР возобновила атаки на банки в нескольких странах с целью проведения мошеннических международных переводов и обналичивания средств через банкоматы», — говорится в совместном заявлении.

Представители правоохранительных органов США утверждают, что разведуправление генштаба Корейской народной армии проводит хакерскую компанию под названием Fast Cash («быстрые наличные деньги») с 2016 года, однако в последнее время кибератаки на финансовые организации стали еще масштабнее и изощреннее.