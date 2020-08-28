Стокгольм, , 14:31 — REGNUM В Швеции будет запущено очередное, четвертое по счету, общенациональное тестирование с целью измерения уровня распространения коронавирусной инфекции среди населения. Об этом 28 августа заявили в Агентстве общественного здравоохранения страны. В выборку будут включены примерно 4 000 случайным образом выбранных граждан, сообщает газета Fria Tider.

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Выбранные лица получат по почте письмо, которое ведомство разошлет по домашним адресам уже 28 августа. В нем будет сообщаться, что гражданин был выбран в случайном порядке для прохождения тестирования с целью выявления коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Людям предложат сдать пробы по указанному в рассылке адресу. Таким образом, анализы покажут, есть ли у человека инфекция. Однако подчеркивается, что речь не идет о вопросе, переболел ли гражданин COVID-19 или нет, и есть ли у него антитела к вирусу.

Ожидается, что результаты общенационального тестирования будут получены в начале октября. Аналогичные измерения уровня распространения коронавируса среди населения Швеции проводились в апреле, мае и августе.