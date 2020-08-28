Екатеринбург, , 14:05 — REGNUM Службы Уральского федерального университета завершают подготовку к новому учебному году. Традиционный праздник «День первый» состоится в онлайн-формате, первокурсники получат в подарок многоразовые маски, а на входах в учебные здания и общежития появились новые тепловизоры и антисептики. Об этом 28 августа ИА REGNUM заявили в Уральском федеральном университете, входящем в проект 5−100 (направлен на адаптацию российских университетов к мировым стандартам и включение их в международную образовательную среду).

«Университет давно готовится к возвращению студентов, все площадки оборудованы с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Учебный год начнется в смешанном формате: практические занятия и семинары пройдут в учебных корпусах, а потоковые лекции переведены в онлайн-формат», — пояснил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

При этом студенты-заочники будут обучаться только дистанционно. Учебный год по всем формам и уровням обучения со студентами начнется 1 сентября 2020 года.

1 сентября студенты вуза станут участниками онлайн-праздника «День первый в Уральском федеральном». В группе проекта на площадке «ВКонтакте» первокурсников ждет видеоподкаст об учебе и жизни в университете, а также ярмарка студенческих возможностей, конкурсы и розыгрыши в интерактивном приложении на платформе VK Mini App.