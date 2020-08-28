Калуга, , 17:47 — REGNUM В Калужской области проведено обследование охотничьих угодий, примыкающих к местам, где отмечены вспышки африканской чумы свиней. Осмотр показал отсутствие павших диких животных, а также следов подходов кабанов к эпизоотическим очагам. Об этом 28 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Дикий кабан Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

По информации начальника управления профильного ведомства Сергея Фурсова, 80 охотпользователей региона уведомлены о необходимости постоянного мониторинга охотугодий и действий в случае обнаружения павших кабанов.

В середине августа 2020 года в Мосальском, Барятинском и Спас-Деменском районах Калужской области была официально зарегистрирована африканская чума свиней (АЧС) среди домашних свиней.

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