Оренбург, , 14:04 — REGNUM В Оренбургской области объекты ЖКХ готовы к отопительному сезону на 86%. Подготовка к зиме проходит в штатном режиме, сообщает региональный минстрой.

В 2020 году регионе запланирована модернизация 68 объектов в 44 муниципальных образованиях. Работы уже завершили на 40 объектах. Масштабное обновление систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Проводят в Орске. В Ясном строят блочно-модульную котельную отопительной мощностью 73,899 МВт.

К зиме 2020/2−21 Оренбуржью предстоит подготовить свыше 18 тысяч объектов жилищного фонда и социальной сферы; 2,5 тысячи объектов теплоснабжения и 2,3 тысячи километров тепловых сетей.