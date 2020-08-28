Новосибирск, , 14:03 — REGNUM Все образовательные организации Новосибирской области полностью готовы приступить к началу занятий с 1 сентября 2020 года с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Об этом было сказано на заседании регионального оперативного штаба сегодня, 28 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В этом году подготовка к учебному году ведётся со своими особенностями, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Обеспечению безопасности участников образовательного процесса уделяется самое повышенное внимание, — отметил заместителя губернатора Сергей Нелюбов. — Мы в ежедневном режиме мониторим и анализируем ход подготовки, стараясь оперативно решать возникающие проблемы и вопросы. И я могу сказать, что все образовательные организации Новосибирской области готовы к началу нового учебного года».

По словам заместителя министра образования региона Юрия Савостьянова, на проведение ремонтных работ в летний период было направлено более 1 млрд рублей.

Во всех школах работали приемочные комиссии, были учреждения были обследованы.

Уточняется, что для доукомплектования образовательных организаций защитными средствами и оборудованием направлено более 161 млн рублей.