Москва, , 14:18 — REGNUM Бывшая супруга актера Михаила Ефремова Елена Гольянова стала жертвой мошенников, которые похитили у нее свыше 1 млн рублей. Об этом 28 августа сообщает Рен-ТВ.

По информации телеканала, мошенники представлявшиеся сотрудниками крупных компаний, под предлогом получения прибыли убедили женщину и ещё двух человек дать им крупную денежную сумму.

Также уточняется, что в период с 2017 по 2019 год злоумышленниками, которые находились в «Башне Федерации» делового центра Москва-сити, было получено от потерпевших в общей сложности свыше 1 млн рублей.

При этом точную сумму ущерба правоохранительным органам, которые начали уголовное дело по данному факту, ещё нужно будет установить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено бывшему гендиректору РКК «Энергия» Владимиру Солнцеву.