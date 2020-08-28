Тбилиси, , 14:25 — REGNUM Родители погибшей в Грузии 23-летней программистки Тамар Бачалиашвили 30 августа проведут акцию протеста перед зданием Генпрокуратуры в Тбилиси. Об этом, как передает телеканал «Рустави 2», журналистам сообщил адвокат семьи девушки Михаил Рамишвили.

Он рассказал, что видит странности в том, как ведется расследование. По его мнению, появление новых свидетелей выглядит подозрительно. Ранее сообщалось, что тело девушки нашли два пастуха, теперь их стало больше.

«Если раньше было два пастуха, то теперь появились свидетельства трёх-четырёх пастухов. И мы узнали об этом сегодня. В воскресенье, в два часа дня пройдёт мирный митинг», — сказал Рамишвили.

Напомним, Бачалиашвили была найдена мёртвой в собственном автомобиле, стоящем в лесной местности. Экспертиза не обнаружила признаков насильственной смерти. Родители девушки протестуют против официальной версии о самоубийстве. Они считают, что их дочь убили из-за её профессиональной деятельности.

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