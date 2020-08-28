Астрахань, , 14:02 — REGNUM В Астраханской области 28 августа подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 5628 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 612 человек.

Выздоровел 5091 пациент с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 70 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2833 человека, 15 тыс. 453 человека сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,02.

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