Минск, , 14:16 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», созданная Национальным исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, является очень серьезной разработкой, настолько, что президент РФ Владимир Путин испытал ее на своей семье. Об этом 28 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с работниками ООО «Савушкин-Орша».

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»Мы договорились с Путиным. Владимир Владимирович сам предложил нам этот вариант. Они уже прошли два этапа. Институт Гамалеи произвел эту вакцину. Я ему (президенту России. — прим. ИА REGNUM) почему верю: он на своей семье испытал эту вакцину», — приводит его слова агентство БелТА.

Кроме этого, Лукашенко рассказал, что поэтому президенты двух стран договорились, что Белоруссия будет подключена к этой программе и уточнил, что российская вакцина прошла два очень серьезных этапа испытания.

«Многие известные олигархи сделали эту прививку», — также отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что российская вакцина от коронавируса будет в первую очередь направлена в Белоруссию, о чем договорились президенты двух стран.