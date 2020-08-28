Ростов-на-Дону, , 13:56 — REGNUM В Ростове-на-Дону за парты в новом учебном году сядут 111 тыс. школьников. Из них — более 12 тыс. первоклассников. Об этом сообщила начальник городского управления образования Виктория Чернышова, передаёт ИА REGNUM.

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«Общеобразовательным учреждениям города выделено порядка 77 млн рублей, которые направлены на создание надлежащих санитарных условий: приобретение бесконтактных термометров, приборов для очистки воздуха, дезинфицирующих средств для обработки рук. При входе в учебное заведение будет осуществляться термометрия сотрудников и детей, перед и после окончания занятий — проводиться санитарная обработка помещений», — отметила глава управления.

По словам Чернышовой, за каждым классом закреплён отдельный кабинет, разработано индивидуальное расписание, практически в каждой школе создано несколько входов. В обязанность работников школьных столовых входит ношение масок и перчаток.