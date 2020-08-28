Москва, , 13:55 — REGNUM Уходящая неделя отметилась множеством любопытных новостей и историй, которыми Telegram-каналы страны делились с читателями. Здесь и деревянный музей-аэропорт, и украденная из кальянной змея, и антивандальные сибирские иконы.

Центральный федеральный округ

В московском ГУМе необычно, по сезону украсили фонтан. В чашу положили множество дынь и арбузов, на которые падает вода. Получился, по словам «Города по умолчанию», удивительный арбузный фонтан.

В Воронеже движение прогресса привело к появлению первого автобуса с кондиционером. Правда, появился он в конце лета и пока работает в тестовом режиме. Транспортные службы смотрят, как будут себя вести и машина, и пассажиры. «Людям придется договариваться: открывать форточки или включать кондиционер, убавлять или прибавлять его мощность. А это у наших людей не всегда получается», — следит за инновацией «Черноземец». Решение о закупке других кондиционеров пока не принято.

Северо-Западный федеральный округ

«Невские новости» рассказали о норвежце, у которого при выезде из России изъяли 76 конвертов с волосами россиянок. В каждом конверте три волоса: их отдали студентки медицинского факультета в рамках антропологического проекта. Норвежец вез волосы в Шотландию для исследований. Суд решил волосы конфисковать. Экспертиза показала, что они не имеют рыночной стоимости, но письменно задекларировать их надо: биологический материал — не товар личного пользования.

Другая новость о медиках из Петербурга более радостная. Из-за пандемии выросли престиж и популярность профессии врача. В медицинские училища Петербурга подано 14,3 тысяч заявлений от абитуриентов. Это вдвое больше, чем в 2019 году, посчитали «Записки декабриста». Среди абитуриентов немало людей, уже имеющих высшее образование в другой сфере.

GoArctic рассказал, что в Архангельской области открыли музей в работающем деревенском аэропорту в Лопшеньге. Аэропорт является образцом исчезающей деревянной архитектуры XX века. Всего в области осталось семь таких аэропортов. В музее воссоздан интерьер шестидесятых-семидесятых годов, в том числе повешены советские плакаты.

Приволжский федеральный округ

Несколько неожиданно республика Марий Эл вошла в список регионов, наиболее привлекательных для путешественников. Достижению помог коронавирус. По словам экспертов, самыми благоприятными для отдыха должны считаться регионы, которые находятся на третьем этапе снятия ограничений. В Марий Эл этот этап действует с начала августа и ограничений здесь гораздо меньше по сравнению с другими регионами, пишет «Итиль».

»Пермский глобус» узнал, что вакцинация против гриппа в Пермском крае обещает стать беспрецедентно масштабной: обещают задействовать мобильные пункты и проводить вакцинацию в крупных торговых центрах. «Право слово, необычно! Хотя логика, конечно, правильная: разгрузить поликлиники от большого потока посетителей. Пермский край вновь демонстрирует необычный подход: за прививкой — в магазин!» — сообщил канал.

Уральский федеральный округ

Необычное преступление случилось в кальянной в центре Екатеринбурга. Здесь украли змею по кличке Камасутра. «Да-да, это не шутка!» — отмечает «Rеспублика». Хозяин заведения готовит заявление в полицию.

Сибирский федеральный округ

В Москве решили отказаться от троллейбусов, оставив на память только один маршрут. В других регионах ждут решения, кому достанутся списанные машины. «Интересно, омский дептранс уже стоит в очереди на пополнение подвижного состава за счет подержанных столичных «рогатых»?» — интересуется «Сибирский панк».

В Иркутской области другая дорожная история. Не вполне трезвый водитель погрузчика предложил двум приятелям прокатиться в ковше. Во время движения ковш поднялся, мужчины выпали, экскаватор проехал по ним, пишет «Верблюд в огне». Пострадавшие доставлены в больницу, возбуждено уголовное дело.

Вся страна готовится к отправке детей в школы. Оказалось, что дороже всего собрать школьника — в Сибири. В Новосибирске на это надо потратить 9500, в Красноярске — 9000 рублей, передает «Страновед». Для сравнения: в Воронеже это обойдется в 7400 рублей.

Одна из угольных компаний Кемеровской области решила подарить городу Мыски икону великомученицы Варвары — покровительницы труда шахтеров и горняков. Ее установят в одном из скверов города. Интересно, что икону сделали антивандальной. По словам «Новостей Кузбасса», она отлита из чугуна и будет вмонтирована в камень.

Южный федеральный округ

На улице Севастополя неожиданно заметили машину «Яндекс.Такси». Курьез в том, что на полуострове сервисы «Яндекса» не работают. Теперь в городе гадают, как здесь очутилась машина — то ли заблудилась, то ли привезли кого-то с материка, то ли купили машину, а наклейки не сняли. «В любом случае, забавно», — отмечает канал «Как там Крым».

В Краснодаре обилие первоклассников привело к тому, что классам дают буквенные обозначения чуть ли не всего алфавита. «Когда-то все острили на тему 1 «Щ», а теперь, когда в краснодарской школе №71 набралось уже 33 первых класса, шутки про классы с буквой «Ь», «Ъ» уже даже не забавляют», — пишет «Кубанская телега». Напротив, все ждут появление 1 «Я».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ессентуках после смерти хозяйки квартиры не могли найти наследника, а в запертой квартире остались кошки. Их подкармливала через щель под дверью соседка. Так продолжалось, трудно поверить, два года. Наконец собственника нашли, кошек освободили, в квартире провели дезинфекцию, пишет «Душевный Ставрополь».

Дальневосточный федеральный округ

«Маньчжоу-го» рассказывает необычные «новости инноваций». В Хабаровском крае при участии правительства региона решили делать деревянные ложки и продавать их в Китай. Ложки будут одноразовые, биоразлагаемые. В год планируется делать 4 тысячи тонн ложек.

А в Якутии девятиклассник собрал из старого велосипеда мотоцикл. Для этого ему пришлось одолжить у односельчанина старую бензопилу «Дружба» для мотора. «Мотоцикл подросток полностью собирал самостоятельно», — пишет «ЯкутияDaily».

»Смотровая вышка» узнала, что в Магадане снова обсуждается острый вопрос строительства нового кладбища: старые давно переполнены. Новый погост может появиться рядом с селом Старая Веселая. «Если выберут Старую Веселую — сразу будет и шикарное название для кладбища», — отмечает канал.

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.