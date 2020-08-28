Оренбург, , 13:55 — REGNUM В Оренбургской области в 2021—2022 годах появятся еще пять виртуальных концертных залов. На эти цели из федерального бюджета выделяют 13,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры.

Оренбуржье участвовало в конкурсе, на который подавало пять заявок, где речь о создании виртуальных концертных залов в Бугуруслане, Бузулуке, Ясном, Сорочинске и Оренбурге. Все заявки одобрены.

Получателями средств станут детские школы искусств, дома культуры и Оренбургский институт искусств имени Ростроповичей, которые займутся реализацией проектов.

Стоит отметить, на сегодняшний день в регионе виртуальные концертные залы созданы в Гае, Орске, Кувандыке, Абдулино. Установленное в рамках нацпроекта в учреждениях культуры оборудование позволяет транслировать концерты выдающихся российских и зарубежных исполнителей из залов Московской государственной филармонии, а также самые значимые культурные события Оренбуржья.