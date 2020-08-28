Новосибирск, 28 августа 2020, 13:54 — REGNUM Жителей Новосибирской области 2 и 3 сентября в школах ждут интерактивная игра с дополненной реальностью, виртуальная выставка образцов военной техники, кинопоказы на открытых площадках, «Уроки Второй мировой» и «Диктант Победы». Они пройдут в рамках мероприятий, посвященных Дню окончания Второй мировой войны. Подготовку к ним обсудили на заседании региональной дирекции Года памяти и славы сегодня, 28 августа.

Новосибирская область готовится отметить со всей страной День окончания Второй мировой войны
Новосибирская область готовится отметить со всей страной День окончания Второй мировой войны
Правительство Новосибирской области

Заседание региональной дирекции Года памяти и славы в новосибирском правительстве в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями провёл заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

«На следующей неделе наша страна будет отмечать День окончания Второй мировой войны. Советский Союз сыграл ключевую роль в этой Победе. 2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, 3 сентября Советский Союз праздновал Великую Победу, — напомнил Нелюбов. — В 2020 году этот день объявлен Днём воинской славы России — Днём окончания Второй мировой войны. Жители Новосибирской области смогут принять участие в целом ряде проектов, приуроченных к этой знаменательной дате».

3 сентября начнётся военными парадами в городах Дальневосточного федерального округа и проведением Всероссийской акции «Цветы Памяти». В память о тех, кто сражался за мир и победил во Второй мировой войне, любой житель области может спустить на воду и возложить к памятному месту боевой славы живые цветы, перевязанные красно-бело-желтой лентой, ставшей символом Дальневосточной Победы.

В учреждениях образования 2−3 сентября запланирован ряд патриотических акций и выставок, в том числе с использованием интерактивных технологий и технологий дополненной реальности. Об их подготовке рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

2 сентября в рамках участия во Всероссийской акции «Уроки Второй мировой» в новосибирских образовательных организациях запланирован просмотр обучающимися открытой трансляции международного онлайн-урока Победы на платформе Youtube. Ролик подготовлен Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Ссылка на трансляцию будет размещена в группе Вконтакте «Волонтеры Победы» #урокивтороймировой #год2020 #ДВПобеда #УрокиВтороймировой.

2−3 сентября пройдёт Детский фестиваль моделей военной техники. Школьники и дошкольники примут участие в моделировании моделей военной техники времён Второй мировой войны. Для проведения уроков на сайте Года памяти и славы и сайте Российского движения школьников будут размещены схемы и развертки для сборки легендарной военной техники. Собранные модели выставляются для обозрения внутри образовательной организации. Модели можно сфотографировать и выложить в сеть с хештегами дня 3 сентября #урокивтороймировой #год2020 #ДВПобеда #УрокиВтороймировой.

3 сентября новосибирцы смогут увидеть выставку дополненной реальности, на которой можно будет посмотреть образцы военной техники и вооружений времен Второй мировой. В бесплатном мобильном приложении можно рассмотреть трехмерные объекты военной техники в натуральную величину снаружи и внутри, прочитать описание и получить дополнительную информацию. Скачать приложение можно на сайте https://www.ar75.ru/.

В рамках проекта «Образовательная платформа «Великая Отечественная война» для всех желающих будет доступна интерактивная игра с технологией дополненной реальности о Великой Отечественной войне. Для игры разработано мобильное приложение с масштабной библиотекой познавательного и игрового контента. Скачать и самостоятельно освоить игру можно на сайте великая-отечественная.рф #урокивтороймировой #год2020 #ДВПобеда #УрокиВтороймировой.

2 сентября Новосибирская область примет участие в масштабном проекте «Великое кино Великой страны». По словам заместителя министра культуры Юрия Зимнякова, с учётом соблюдения мер противоэпидемиологических мер акция пройдёт только на открытых площадках. На 52 открытых площадках в 16 муниципальных образований и трех городских округах области с соблюдение норм социальной дистанции бесплатно будут демонстрироваться культовый фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальную ленту «Простые главные слова» Сергея Майорова (#год2020 #ДВПобеда).

Также 3 сентября новосибирцы смогут принять участие в «Диктанте Победы». Пройти регистрацию и ознакомится с возможностями площадок для его написания можно на сайте диктантпобеды.рф #диктантпобеды.рф #год2020 #ДВПобеда.

Мероприятия, приуроченные ко Дню окончания Второй мировой войны пройдут под контролем правительства Новосибирской области.