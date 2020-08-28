Архангельск, , 13:54 — REGNUM Архангельские власти запретят строительство промышленных объектов на землях, примыкающих к станции Шиес. Как сообщили в правительстве региона, в ближайшее время территории будет присвоен статус населенных пунктов.

Протесты против проекта «Шиес» © ИА REGNUM

«Речь идет о земельном участке ориентировочной площадью 300 га, примыкающем к станции Шиес, — пояснил министр строительства и архитектуры области Денис Гладышев. — Следующим этапом станет объявление конкурса на проведение работ по внесению изменений в генплан. При соблюдении всех процедур ориентировочно к маю 2021 года будет утвержден уже непосредственно сам генеральный план МО «Урдомское».

Процедура перевода земель промышленности в районе станции «Шиес» на земли для индивидуального жилищного строительства и рекреации уже начата.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, поручение незамедлительно начать процедуру внесения изменений в генплан МО «Урдомское» врио губернатора Александр Цыбульский дал областному министерству строительства и архитектуры на встрече с жителями поселка Урдома во время рабочей поездки в Ленский район. С такой просьбой к главе региона обратился председатель местного Совета депутатов Александр Кравец. Поле посещения Шиеса Цыбульский также заявил, что рекультивация земельного участка, на котором велось строительство полигона, идет «критически медленно».