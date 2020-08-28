Москва, , 13:51 — REGNUM Гражданам РФ, задержанным в Минске в связи с якобы «причастностью» к частным военным компаниям, рекомендовано сменить личные данные. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в силовых структурах РФ.

«Поскольку белорусские власти «засветили» на весь мир личные (в том числе и паспортные) данные 32 богатырей, задержанных под Минском по подозрению в причастности к организации протестов — сотрудники ФСБ РФ настоятельно рекомендовали им сменить паспорта и ФИО», — написали авторы канала.

Отмечается, что такая рекомендация дана для того, чтобы зарубежные спецслужбы не смогли использовать информацию о гражданах РФ против них и против России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что задержание граждан РФ стало провокацией американских и украинских спецслужб.