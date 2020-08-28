Самара, , 14:23 — REGNUM 75 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Самарской области. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Всего на территории области выявлено 8275 фактов заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 6745 человек, скончались 124 пациента с COVID-19.

Отмечается, что на учете у врачей стоят 308 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 28 августа в Самарской области разрешили работу музеев, детских развлекательных центров и аттракционов.