Киев, , 13:52 — REGNUM За последние сутки у 251 жителя Киева обнаружили коронавирус, а девять больных скончались, заявил на брифинге 28 августа мэр столицы Украины Виталий Кличко.

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За все время пандемии это наибольшее количество летальных случаев в Киеве за сутки, отметил мэр. Он подчеркнул, что в последние дни все время увеличивается количество больных коронавирусом, требующих госпитализации.

«В настоящее время в стационарах находятся 486 пациентов, из них 22 ребенка. 101 больной в тяжелом состоянии… Таких ужасных цифр у нас никогда не было», — заявил Кличко.

Мэр предупредил, что если в Киеве произойдет «инфекционный взрыв», то есть количество людей, нуждающихся в госпитализации, увеличится в разы, медицинская система столицы Украины не справится с этим наплывом.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня министр здравоохранения Максим Степанов также предупредил украинцев о возможной катастрофе с больницами.

За последние сутки на Украине зарегистрировано 2.438 случаев заражения коронавируса, чтол является новым антирекордом для страны.