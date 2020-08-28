Томск, , 13:48 — REGNUM В Томском политехническом университете (ТПУ) сформировано предварительно расписание занятий для студентов, затем оно будет корректироваться. Об этом ИА REGNUM сообщил проректор по образовательной деятельности ТПУ Михаил Соловьев.

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По его словам, занятия будут проходить в две смены. Студенты младших курсов бакалавриата и специалитета будут учиться с первой смены, студенты старших курсов и магистратуры — со второй.

Рассадка в аудиториях будет производиться в шахматном порядке. К 1 сентября в вузе подготовят 300 аудиторий, которые будут позволять проводить занятия очно и одновременно вести онлайн-трансляцию.

Для первокурсников первая неделя обучения будет вводной. Студенты первого курса будут знакомиться с вузом и проходить различные вводные тестирования.

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Добавим, Томский политехнический университет является участником проекта «5−100».

Как сообщало ИА REGNUM, учебный год в ТПУ начнется 1 сентября в очном режиме.

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