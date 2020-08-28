Москва, , 13:51 — REGNUM Пассажиры микроавтобуса, пострадавшие от нападения радикалов решили обеспечить возможности самообороны. Об этом заявил один из потерпевших Олег Мартов при помощи телемоста в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, после нападения неонацистов на автобус с активистами организации «Патриоты — за жизнь», в движении задумались о приобретении огнестрельного оружия. При этом отказываться от своей политической деятельности они не собираются.

«Это нас не остановит. Это дает нам мотивацию для того, чтобы продолжать свои действия, укреплять свои боевые способности. Мы больше займёмся тем, чем мы до сегодняшнего дня не занимались. Поставим на первый план законное приобретение огнестрельного оружия», — сказал Мартов.

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