Киев, , 14:04 — REGNUM Один из автомобилей, на котором приехали радикалы, напавшие на микроавтобус в Днепропетровской области, принадлежит главарю местного отделения неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщило 28 августа издание Strana.ua.

Журналисты рассказали, что автомобиль Volkswagen, фотографию которого опубликовал глава МВД Украины Арсен Аваков, зарегистрирован на имя некоего Куриленко, который в свою очередь руководит «Нацкорпусом» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Днепропетровской области. Данную информацию подтверждает также налоговая декларация радикала.

Напомним, экстремисты напали на микроавтобус, в котором ехали члены организации «Патриоты за жизнь». Транспортное средство обстреляли, после чего пассажиров сильно избили. В данный момент в больнице Харькова находятся четверо пострадавших.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что не причастны к нападению на микроавтобус.

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