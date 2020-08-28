Астрахань, , 13:46 — REGNUM В Астраханской области учебный процесс с учётом новых рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса с 1 сентября будет организован по единой модели. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве образования и науки Астраханской области.

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Перед открытием школ проведут генеральные уборки. С началом учебного года дезинфекционный режим усилят: в уборке будут применять дезинфекционные и антисептические средства. Во всех туалетах будет бумага, бумажные полотенца и мыло.

За каждым классом закрепили кабинеты, в которых будут проходить все уроки, кроме предметов, которые требуют особого оборудования, — физкультуры, технологии, физики, химии и информатики. В спортивном зале, библиотеке, актовом зале сможет находиться только один класс.

Школы будут переходить на двусменный режим работы и асинхронное расписание — в первую очередь, начальные классы. О расписании звонков родителей должны уведомить классные руководители. Перемены сокращать не будут, а выходить в рекреации разные классы будут в разное время. Кабинеты во время перемен будут проветривать. Проектную работу по отдельным предметам по возможности будут переводить на удалённый режим.

Чтобы не пересекаться в вестибюлях, верхнюю одежду и личные вещи школьникам советуют хранить не в общей раздевалке, а в закреплённом за ними кабинете. Все школы будут укомплектованы рециркуляторами воздуха: один прибор на каждые два-три кабинета, два — для спортзала, по одному — в кабинеты химии, физики, технологии, информатики.

Все работники пищеблока будут работать в масках и перчатках. После каждого приёма пищи обеденные столы будут дезинфицировать. Температуру будут измерять всем сотрудникам школы, ученикам, посетителям. При этом будут задействованы разные входы.

Все сотрудники перед началом работы пройдут инструктаж. Учителей просят на уроках носить маски и находиться на безопасной дистанции от учеников, всех сотрудников школ — избегать рукопожатий, обрабатывать и мыть руки.

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