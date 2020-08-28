Ростов-на-Дону, , 13:46 — REGNUM В Ростове-на-Дону за два летних месяца выписано более 370 протоколов о нарушении масочного режима в общественном транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

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Ежедневно подвергаются более 100 единиц общественного транспорта. Только за один день, 26 августа, было выявлено десять нарушителей масочного режима.

В период с июля по август проинспектировано более 3 тыс. единиц транспорта. В ходе рейдов составлено 376 протоколов об административных нарушениях. Без защитных масок в транспорте находились как пассажиры, так и водители.