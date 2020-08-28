Нижний Новгород, , 13:45 — REGNUM В Парке Победы Нижнего Новгорода открыли памятник советскому танкисту Зиновию Колобанову, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Мемориал представляет собой композицию из макетов первого отечественного танка, а также танков ИС-2 и Т-34. Центральное место занимает памятник советскому танкисту Зиновию Колобанову, созданный по инициативе местных ветеранов.

Во время Великой Отечественной войны Колобанов в одном бою уничтожил 22 танка противника. Нижний Новгород является родиной первого советского танка. На заводе «Красное Сормово» сто лет назад прошло испытание на ходу танка «Борец за свободу тов. Ленин». Всего на заводе «Красное Сормово» за годы Великой Отечественной войны было выпущено более 12 тысяч средних танков Т-34.

Открытие мемориальной композиции приурочено к 100-летию отечественного танкостроения, создан он на средства меценатов.

«170 лет истории завода неоднократно доказывали, что «Красное Сормово» — завод-универсал, завод-первопроходец. Мы гордимся тем, что наши люди были первыми не только в судостроении. Мы еще и первый танк в России построили. Поэтому мы открываем сегодня памятник нижегородцам — смелым, предприимчивым, волевым, отважным. Такими были сормовичи, таким был и Зиновий Колобанов», — рассказал генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин.